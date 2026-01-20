Şanlıurfa’da 9 Bin 440 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

ŞANLIURFA’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, tütün ve alkol kaçakçılığına karşı yürüttüğü mücadeleye devam ediyor.

Yapılan operasyonlar kapsamında, Viranşehir ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 9 bin 440 adet toplam gümrük kaçağı sigara, 5 adet gümrük kaçağı telefon yedek parçası, 11 kilogram gümrük kaçağı tütün, 10 şişe gümrük kaçağı alkol ve 90 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünler ile ilgili olarak 35 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldığı, konuyla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

