Renault Megane E-Tech Fiyatları Düştü

RENAULT MEGANE E-TECH’İN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL REKABETİNDEKİ YERİ

Renault, elektrikli otomobil devriminde geri kalmamak için çaba gösteren markalardan biri. Şirket, Megane E-Tech modeliyle Türkiye’nin elektrikli araç pazarında öne çıkmayı hedefliyor.

MEGANE E-TECH’İN EKSİK OLAN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ

Renault Megane E-Tech’in en büyük dezavantajı, ısı pompasına sahip olmaması. Isı pompası, özellikle soğuk hava koşullarında elektrikli araçlar için kritik bir donanım. Bu sistem, menzil verimliliğini korumada kilit rol oynuyor.

ISITMA SİSTEMİNİN ELEKTRİKLİ ARAÇ MENZİLİNE ETKİSİ

Isı pompası bulunmayan elektrikli otomobillerde, kış aylarında menzilde ciddi düşüşler yaşanıyor. Normal şartlarda 450 km menzil sunan Megane E-Tech’in kullanıcıları, soğuk havalarda bu değerin 250 kilometreye kadar gerilediğini belirtiyor. Bu durum, özellikle uzun yol kullanıcıları için önemli bir handikap oluşturuyor.