Gündem

Renault Megane E-Tech Fiyatları Düştü. Elektrikli Araçta Isı Pompası Yok. Kışın Menzil 250 Km’ye Kadar Düşüyor

renault-megane-e-tech-fiyatlari-dustu-elektrikli-aracta-isi-pompasi-yok-kisin-menzil-250-km-ye-kadar-dusuyor

RENAULT MEGANE E-TECH’TE ISITMA SORUNU

Renault, elektrikli otomobil pazarında geri kalmamak için Megane E-Tech modeliyle Türkiye’de yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Ancak aracın en büyük eksikliklerinden biri, ısı pompasının bulunmaması.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ISITMA POMPASININ ÖNEMİ

Isı pompası, özellikle kış aylarında elektrikli araçlar için kritik bir öneme sahip. Bu sistem, soğuk havalarda batarya performansını koruyarak menzil kaybını önemli ölçüde azaltıyor. Isı pompası olmayan araçlarda ise menzilde ciddi düşüşler yaşanıyor.

MEGANE E-TECH’TE MENZİL DÜŞÜŞÜ

Normal şartlarda 450 km menzil sunan Megane E-Tech, kış aylarında bu performansın önemli bir kısmını kaybediyor. Kullanıcılar, soğuk havalarda aracın menzilinin 250 kilometreye kadar düştüğünü belirtiyor. Bu durum, özellikle uzun yol kullanıcıları için büyük bir dezavantaj oluşturuyor.

ÖNEMLİ

Flaş

“Bir Zamanlar İstanbul Dizisinden Oyuncu Ayrıldı.”

Bir Zamanlar İstanbul'un 8. bölümünde izleyicileri şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Dizinin sevilen karakterlerinden biri ekibine veda etti.
Flaş

“Dizel Araç Sahipleri Yeni Vergiyle Karşılaştı.”

Yaz aylarının gelmesiyle otomobil piyasası canlanırken, dizel araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren detaylar ortaya çıktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.