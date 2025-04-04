Renault Megane E-Tech Fiyatları Düştü. Elektrikli Araçta Isı Pompası Yok. Kışın Menzil 250 Km’ye Kadar Düşüyor

RENAULT MEGANE E-TECH’TE ISITMA SORUNU

Renault, elektrikli otomobil pazarında geri kalmamak için Megane E-Tech modeliyle Türkiye’de yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Ancak aracın en büyük eksikliklerinden biri, ısı pompasının bulunmaması.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ISITMA POMPASININ ÖNEMİ

Isı pompası, özellikle kış aylarında elektrikli araçlar için kritik bir öneme sahip. Bu sistem, soğuk havalarda batarya performansını koruyarak menzil kaybını önemli ölçüde azaltıyor. Isı pompası olmayan araçlarda ise menzilde ciddi düşüşler yaşanıyor.

MEGANE E-TECH’TE MENZİL DÜŞÜŞÜ

Normal şartlarda 450 km menzil sunan Megane E-Tech, kış aylarında bu performansın önemli bir kısmını kaybediyor. Kullanıcılar, soğuk havalarda aracın menzilinin 250 kilometreye kadar düştüğünü belirtiyor. Bu durum, özellikle uzun yol kullanıcıları için büyük bir dezavantaj oluşturuyor.