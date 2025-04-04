Renault Megane E-Tech’te Isı Pompası Eksik. Kışın Menzil 250 Km’ye Düşüyor

RENAULT MEGANE E-TECH’E ELEŞTİRİ: ISITMA SORUNU MENZİLİ DÜŞÜRÜYOR

Renault, elektrikli otomobil pazarında öne çıkmak için Megane E-Tech modeliyle Türkiye’de yer edinmeye çalışıyor. Ancak aracın en büyük eksiklerinden biri, ısı pompasının bulunmaması.

ISITMA SİSTEMİ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Isı pompası, özellikle kış aylarında elektrikli otomobillerin menzil performansını korumak için kritik bir öneme sahip. Bu sistem, bataryanın soğuk havalarda daha verimli çalışmasını sağlıyor ve ısınma ihtiyacı için ekstra enerji harcanmasını engelliyor.

MEGANE E-TECH’İN MENZİL PERFORMANSI KIS AYLARINDA DÜŞÜYOR

Renault Megane E-Tech’in resmi menzil değeri 450 km olarak açıklanıyor. Ancak kullanıcılar, kış şartlarında bu mesafenin 250 kilometreye kadar gerilediğini belirtiyor. Isı pompası eksikliği, özellikle soğuk havalarda aracın enerji verimliliğini olumsuz etkiliyor ve sürüş deneyimini zorlaştırıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ALIRKEN ISITMA SİSTEMİNE DİKKAT

Elektrikli otomobil almayı düşünen tüketicilerin, özellikle kış aylarında menzil kaybını en aza indirmek için ısı pompası gibi donanımları kontrol etmesi gerekiyor. Renault Megane E-Tech’in bu eksikliği, rakiplerine göre dezavantaj oluşturuyor.