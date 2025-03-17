Renault’tan Yeni Kampanya: Fiyatlar Dibe İndi

KAMPANYANIN BAŞLANGICI

Renault Türkiye, 2024 model otomobillerini tüketecek muhteşem bir kampanyaya başladı. Bu kampanya içerisinde tüketicilere sunulan fırsatlar oldukça dikkat çekiyor. Müşterilerin merak ettiği detaylar ise oldukça fazlasıyla dikkat çekiyor.

PEDAL GAZA DEDİ

Bu kampanyaya sadece belirli bir otomobil modeli dahil değil. Clio’nun yanı sıra Megane ve Captur gibi popüler modeller de bu kampanya çerçevesinde yer alıyor. Şu anda Renault, bireysel müşterilerine 150 bin TL için faizsiz kredi imkânı sunuyor. Ancak kampanyanın en dikkat çekici yanları arasında sadece faizsiz kredi fırsatları değil, aynı zamanda liste fiyatlarından yapılan indirimler de var.