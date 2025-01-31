Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı Kararları Yayımlandı

ATAMALARA DAİR YENİ KARARLAR YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin belgeler Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlarla, Milli Eğitim Bakanlığı’nda Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş görevden alındı. Yerine Bahameddin Karaköse atandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDA DEĞİŞİM

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda da Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan görevden alındı. İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde ise açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına Fuat Uzun ve İlker Şadi İşleyen atandı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürü Oğuzhan Ayrancı da görevden alındı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NDA YENİ İSİMLER

Alınan kararlarla birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda açık bulunan Hazine Kontrolörlüklerine 11 yeni atama gerçekleşti. Ayrıca, bakanlıkta 7 Vergi Müfettişi görevden alındı ve yerine yalnızca 1 yeni isim atandı.

MÜFETTİŞLİK GÖREVLERİNE ATAMALAR YAPILDI

Karar doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 6, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda 47, Sağlık Bakanlığı’nda 3 ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nda 7 isim müfettişlik ve başmüfettişlik görevlerine atandı.