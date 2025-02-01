Resmi Gazete’de Üst Düzey Görev Değişiklikleri

GÖREVDE DEĞİŞİKLİKLER

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre;

Kültür ve Turizm Bakanlığı Uşak Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan,

Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş,

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 22. Bölge Müdürü Oğuzhan Ayrancı görevden alındı.

YENİ ATAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Görev değişiklikleri ile birlikte yeni atamalar da yapıldı. İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine Fuat Uzun ve İlker Şadi İşleyen getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ise Bahameddin Karaköse atandı.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı atama ve görevden alma kararları, 1 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikler, kamuoyunun dikkatini çekerken, yetkililerden konu ile ilgili detaylı bir açıklama gelmedi.