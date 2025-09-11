Gündem

Restoranda İşe Alınmayan Garson Vurdu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı’ndaki bir restoranda bir olay gerçekleşti. İddiaya göre, garsonluk için başvuran A.K., olumsuz cevap alınca iş yerindeki diğer çalışanlara karşı öfke hissetmeye başladı.

OLAYIN DETAYLARI

Ruhsatsız tabancayla restorana giden A.K., tartıştığı garson Nizamettin Yapa’ya ateş açtı. Bu sırada Yapa bacaklarından yaralandı ve kanlar içinde yere düştü. Olayın ardından A.K. hemen kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı ve Yapa’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

Bölgedeki motorize yunus ekipleri, olayı araştırırken şüpheli A.K.’yı, olayda kullandığı tabancayla birlikte sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Yaralı garson Yapa ise tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

