İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, adliyeye sevk edildi. Epözdemir, pazar günü gözaltına alınmıştı. Ünlü avukatın poliste ifade vermediği belirtilen suçlamalarla ilgili olarak savcıya ifade vereceği öğrenildi.

ARAMA VE EL KOYMALAR GERÇEKLEŞTİ

Soruşturma çerçevesinde, Epözdemir’in pasaportuna el konulmuştu. Ayrıca, Levent’teki iş yerinde emniyet güçleri tarafından arama yapıldığı bildirildi. Epözdemir’in o günden bu yana emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SUÇLAMALARIN DETAYLARI

Türkiye’de dikkatleri üzerine çeken kritik davaların avukatı Rezan Epözdemir, rüşvet, siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ’ye yardımcı olmakla suçlanıyor. Epözdemir hakkında yürütülen soruşturmanın gizli olduğu belirtilirken, tanık A.D.’nin ifadesinin alındığı öğrenildi. Bu tanık, Epözdemir’in rüşvet aldığını öne sürerek, üç farklı eylemi işaret etmişti. Savcılık, bu eylemlerden ikisinde vekalet ilişkisi olduğu için soruşturma izni almak amacıyla dosyayı ayırmıştı. Vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda ise Epözdemir ile C.Ç.’nin, bir tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar rüşvet aldıkları iddia ediliyor.