GÖZALTINA ALINAN AVUKAT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, adliyeye sevk edildi. Epözdemir, pazar günü gözaltına alınmıştı. Ünlü avukatın, poliste ifade vermediği yönündeki suçlamalarla ilgili savcıya ifade vereceği bilgisi alındı.

PASAPORTU VE İŞ YERİNE YAPILAN ARAMA

Soruşturma sürecinde, Rezan Epözdemir’in pasaportuna el konulmuştu. Emniyet güçleri, onun Levent’teki iş yerinde de arama gerçekleştirmişti. Epözdemir’in gözaltına alındığı günden bu yana emniyetteki işlemleri devam ediyordu.

SUÇLAMALAR NELER?

Türkiye’nin gündeminde olan önemli davaların avukatı Epözdemir, rüşvet, siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ’ye yardım etme suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor.

RÜŞVET İDDİALARI

Epözdemir hakkında yürütülen soruşturmanın gizlilik kararı altında ilerlediği, daha sonra tanık A.D.’nin ifadesinin alındığı öğrenildi. Tanık A.D., Epözdemir’in rüşvet aldığını iddia ederek üç farklı eyleme işaret etti. Savcılık, bu eylemlerden ikisi için vekalet ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle soruşturma izni alınması amacıyla dosyayı ayırdı. Vekalet ilişkisi olmayan 2021 yılındaki olayda ise Epözdemir ile C.Ç.’nin, bir tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar rüşvet aldıkları öne sürüldü.