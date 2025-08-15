Rezan Epözdemir, Cezaevine Gönderildi

GÖZALTININ DETAYLARI

Kamuoyunda tanınan avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos Pazar sabahı evinden gözaltına alındı. Bu soruşturmalar “rüşvet”, “FETÖ/PDY’ye yardım” ve “siyasal-askeri casusluk” suçlamalarını içeriyor. Savcılık işlemlerinin sonrası, “rüşvet vermeye aracılık etme” suçu gerekçesiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Epözdemir, tutuklanarak Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Jandarma tarafından yapılan nakil işlemiyle saat 22.45’te cezaevine alındı.

TUTUKLAMA NEDENLERİ

Tutuklama kararında, Epözdemir’in serbest kalması durumunda tanıklar üzerinde baskı kurma riskinin bulunduğu, soruşturmanın gidişatını etkileyebileceği ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalabileceği gibi gerekçeler yer aldı. Soruşturma dosyasında, Epözdemir’in 2021 yılında tutuklu bulunan iki kişinin tahliyesi ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması için rüşvete aracılık ettiği iddiaları bulunuyor. Ayrıca, dosyada 2 milyon 490 bin TL’lik bono, WhatsApp yazışmaları ve baz kayıtları gibi önemli deliller mevcut.

TERÖR SORUŞTURMASI

Terör soruşturması kapsamında, Epözdemir hakkında yurt dışına çıkış yasağı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talep ediliyor. Bu dosyada, Epözdemir’in bazı yabancı istihbarat bağlantılı kişilerle yemek sonrası çekilen fotoğraflarının incelemeye alındığı ve bu görüşmelerin “hayatın olağan akışına aykırı” olduğu belirtiliyor.