Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Kamuoyunun dikkatini çeken birçok davada avukatlık yapan Rezan Epözdemir, iki ayrı soruşturma kapsamında bu pazar sabah saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu gözaltı kararı sonrasında soruşturmanın içeriği hakkında kısa bir açıklama yaptı ve ciddi suçlamaların bulunduğunu aktardı. Açıklama şu şekilde oldu: “Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında ‘rüşvet’, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım’ ile ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçlamaları ile Rezan Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma neticesinde, iş yerinde ve ikametinde eş zamanlı arama işlemleri akabinde, 05.45 itibarıyla gözaltına alınmıştır. Bu soruşturmalar devam etmektedir.” Epözdemir, rüşvetle ilgili ciddi iddialarla karşı karşıya. Söz konusu suçlama, A.D. isimli bir tanığın ifadeleri ve WhatsApp ile HTS/BAZ kayıtlarına dayandırılıyor.

soruşturma süreci

Emniyetteki işlemleri devam eden Epözdemir ile ilgili rüşvet iddialarına dair dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıkıyor. Yapılan açıklamada, Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gizlilik kararı verildiği, ardından A.D. adlı tanığın ifadesinin alındığı ifade edildi. Tanığın beyanlarına göre, Epözdemir’in rüşvet aldığı iddia edilen üç ayrı eylem mevcut; bu eylemlerden ikisinin vekalet ilişkisi bulunduğundan dolayı dosyanın ayrıldığı belirtildi. 2021 tarihli olayda, avukat Epözdemir’in, C.Ç. isimli bir kişiden, tahliye işlemi için toplamda 150 bin dolar rüşvet aldığı öne sürülüyor. Diğer suçlama olan terör örgütüne yardım iddialarına dair detaylar henüz netleşmedi. Bu claimin geçmişte çekilen bazı fotoğraflar ile yapılan görüşmelere dayandığı düşünülüyor.

epözdemir’in savunması

Rezan Epözdemir, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, hakkındaki suçlamaların “kumpas” olduğunu öne sürdü. Rüşvet iddialarının ayrıntılarına girmeden, bu suçlamanın bir başka avukat tarafından gündeme getirildiğini ileri sürdü. Epözdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu kişi geçmişte de müşteki vekili olduğumuz Denizbank-Seçil Erzan dosyası ile ilgili olarak yapmış olduğumuz şikâyette banka yöneticileri lehine dosyadaki maddi delillerin aksine takipsizlik kararı vermiştir. Ancak Sayın Başsavcılık Makamı değişince ve bu kişiler hakkında dolandırıcılık suçundan dava açılınca bunu benim yaptırdığımdan bahisle Kasım-2024 tarihinde troll hesaplara paylaşım yaptırmıştır.” Epözdemir, bu davada müvekkilinin avukatlığını üstleniyor. Gözaltına alındığında ise sosyal medyada Mossad ve CIA ajanı olduğu iddia edilen kişilerle ilgili fotoğraflar yayımlandı. Epözdemir, bu fotoğraflar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti ve “Kaldı ki bu konuyla ilgili hakkımda yapılan suç duyurusu üzerine yaklaşık 6 ay önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar’ tanzim edilmiştir,” dedi.

makaron soruşturması

Rezan Epözdemir’e yönelik yürütülen soruşturma ile beraber gündeme gelen “Makaron Soruşturması”, merak uyandırıyor. İlk gelen bilgiler, bu dosyadaki bazı isimlerin, Epözdemir’e yöneltilen rüşvet suçlamasındaki isimlerle örtüştüğünü gösteriyor. Makaron kaçakçılığı ile ilgili yürütülen soruşturma, 2021 yılında Bakırköy Adliyesi’nde önemli iddiaların gündeme gelmesine yol açtı. Bu süreçte iş adamı A.D. ve bir polis memuru, tutuklandı. Soruşturmadan elde edilen bilgilere göre, A.D. gözaltındaki bazı şüphelilerle irtibat kurarak, bu kişileri serbest bırakabileceğini iddia etti. Jandarma ekipleri, A.D.’nin görüşmesini izleyerek 40 bin Euro’luk bir rüşvet anlaşmasını suçüstü yakaladı. A.D., makaron kaçakçılığından gözaltına alınan kişilerden 1 milyon 650 bin Euro alacağı olduğunu öne sürdü. 40 bin Euro almak üzere görüşmeye gelen A.D., bu parayı almak için savcıyla bağlantı kurmaya çalıştığını ifade etti.