Rezan Epözdemir, Gözaltına Alındı Suçlamalarla

GÖZALTINA ALMA İŞLEMİ

Avukat Rezan Epözdemir, “rüşvet”, “siyasi-askeri casusluk” ve “FETÖ’ye yardım” suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Gözaltı işlemi, sabah saatlerinde Epözdemir’in evinde yapıldı. Bu süreçte ofisinde ve ikametinde aramalar gerçekleşti.

CİNAYET DAVASI BAĞLANTISI ÜZERİNE YORUMLAR

Kamuoyunda, Epözdemir’in gözaltına alınmasının Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasıyla ilişkili olup olmadığına dair çeşitli yorumlar yapılıyor. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bu iddialara köşesinden sert bir karşılık verdi. Hakan, “Mattia Ahmet’in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’in… Bambaşka ve çok vahim suçlamalarla gözaltına alınmasıyla Mattia Ahmet davası arasında bağlantı kuranlara söylenecek tek şey var: Mattia Ahmet’in davası, Cumhurbaşkanı’nın da Cumhurbaşkanı’nın eşinin de davasıdır. Gidin başka sularda balık avlayın,” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN YAKLAŞIMI

Hakan, yazısında ayrıca, “Bu ülkede Mattia Ahmet’in davasına sahip çıkanların en başında gelen iki isim: – BİR: Cumhurbaşkanı Erdoğan. – İKİ: Emine Erdoğan” ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık beş ay önce Mattia Ahmet’in ailesiyle bir araya gelerek, onlara her türlü hukuki desteği vereceğini bildirmişti. Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü anısına Mattia Ahmet’in annesi Yasemin Minguzzi ile bir araya gelerek, annenin acısını paylaştı. Hakan, bu bağlamda tekrar belirtti: “Mattia Ahmet’in davasi, Cumhurbaşkanı’nın da Cumhurbaşkanı’nın eşinin de davasıdır. Gidin başka sularda balık avlayın.”

