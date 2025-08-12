Gündem

Rezan Epözdemir Gözaltında! Eski Savcının Katibi Yakalandı

rezan-epozdemir-gozaltinda-eski-savcinin-katibi-yakalandi

SORUŞTURMA DERİNLENİYOR

Rezan Epözdemir ile ilgili soruşturma giderek derinleşiyor. Avukat Epözdemir, “siyasal ve askeri casusluk” ile “FETÖ’ye yardım” suçlamaları nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Soruşturma sürecinde gazeteci Emrullah Erdinç, yeni gelişmeleri duyurdu. Epözdemir ile bağlantılı olduğu iddia edilen eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çalı’nın katibi ve diğer birçok kişi gözaltına alındı.

SORUŞTURMANIN YOLSUZLUK BAŞLIĞI

Erdinç, “Bu gözaltıların, soruşturmanın yolsuzluk ayağı kapsamında yapıldığı öğrenildi. Soruşturma çerçevesinde koruma polisleri tanık olarak ifade verecek” açıklamasında bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rezan Epözdemir hakkında “rüşvet”, silahlı terör örgütü “FETÖ/PDY’ye yardım” ve “siyasal ve askeri casusluk” suçlarıyla ilgili iki ayrı soruşturma yürütüldüğünü belirtmişti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde ‘avukat Rezan Epözdemir’ başlıklı haber içerikleri hakkında bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında ‘rüşvet’, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım’ ile ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçlamaları ile bir süredir hakkında yürütülen soruşturma sonucu Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemlerinin ardından, bugün saat 05.45’te gözaltına alınmıştır. Söz konusu soruşturmalar devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

ÖNEMLİ

