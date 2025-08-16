Rezan Epözdemir’in Soruşturması Derinleşiyor! Katibin Şok İfadeleri Ortaya Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, 13 Ağustos tarihinde “rüşvete aracılık etmek” suçuyla tutuklandı. Bu süreçte yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Epözdemir soruşturması çerçevesinde ifade veren eski savcı Cengiz Çallı’nın katibi Kürşat Yılmaz’ın ifadesine ulaşıldı. Detayları CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz aktardı.

KATİBİN İFADESİ YENİ DETAYLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI

Tokaz, Cengiz Çallı’nın 2016-2021 yılları arasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirtti. Bu tutuklamaya giden sürecin, Rezan Epözdemir ile savcı Çallı arasındaki ilişkilere dayandığını ifade etti. Cengiz Çallı’nın katibi Kürşat Yılmaz’ın ifadesinden hareketle, Yılmaz; “O dönemde olağan akışa aykırı birçok olayla karşılaştım. Bunlardan biri, Rezan Epözdemir’in müvekilliğini üstlendiği bir otel ile ilgili medyada çıkan haberle alakalıdır. Cengiz Çallı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yetkili olmamasına rağmen, Rezan Epözdemir’in etkisiyle bu haberlere erişim engeli koydu” şeklinde konuştu. İki ismin arasında yoğun bir görüşme trafiği olduğunu belirten Yılmaz, “Rezan Epözdemir, bizim büromuzla hiçbir alakası olmayan konularla bile Cengiz Çallı’yı ziyaret ederdi ve UYAP sistemi üzerinden üçüncü kişilere ait dosyalara kişisel bilgilere ulaşırdı” dedi.

Yılmaz, Avukat Epözdemir’in Bakırköy’deki dosyaların dışında diğer adliyelerdeki dosyaların süreçlerini hızlandırmak için Cengiz Çallı’dan destek istediğini, Çallı’nın da diğer adliyeleri arayarak bu konuları çözmeye çalıştığını ifade etti. Kürşat Yılmaz, Cengiz Çallı ile Rezan Epözdemir’in sık sık lüks restoranlarda bir araya geldiğini dile getirdi. İkili, İstanbul’un birçok yerinde lüks restoran ve tatillere giderken, harcamalarının Avukat Rezan Epözdemir tarafından yapıldığını vurguladı. 2016 ve 2017 yılları arasında Rezan Epözdemir’in Cengiz Çallı’yı arayarak bir müvekkilinin yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını istediğini, bunun üzerine Çallı’nın yasağı kaldıracak birimlerle görüştüğünü aktardı. Yılmaz, avukat Epözdemir ile Savcı Çallı arasında sürekli bir bağ bulunduğunu ve soruşturmalarla ilgili destek aldığını belirtti.

ÖNEMLİ DETAYLAR VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Kürşat Yılmaz’a “Senin bu süreçte maddi kazancın oldu mu?” sorusu yöneltildiğinde, Yılmaz; “Herhangi bir şekilde tek bir maddi kazanç elde etmedim. Savcı ne istendiyse onu yaptım. Savcı kime evrak gönderilmesini istediyse onu gönderdim” yanıtını verdi. Katip Yılmaz’ın verdiği ifadeler, oldukça önemli bir nitelik taşıyor. Çünkü Cengiz Çallı, ‘makaron soruşturması’ olarak bilinen bir soruşturmadan sorumlu savcıydı ve bu sürede Rezan Epözdemir ile ilişkisi, savcılığın dikkatini çekiyor. HTS kayıtları ve para hareketleri, soruşturmayı şekillendirecek.