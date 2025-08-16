Rezan Epözdemir Soruşturması Gelişiyor! İfade Şok Edici!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki farklı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, 13 Ağustos tarihinde “rüşvete aracılık etmek” suçundan tutuklandı. Bu süreçte yeni bilgilere ulaşılmaya devam ediyor. Epözdemir’in soruşturması kapsamında ifade veren eski savcı Cengiz Çallı’nın katibi Kürşat Yılmaz’ın ifadesine ulaşıldı. Detayları CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz aktardı.

KATİBİN ANLATIMLARI ÖNEM KAZANDIRDI

Merve Tokaz, Cengiz Çallı’nın 2016-2021 yılları arasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirterek, tutuklama sürecinin Rezan Epözdemir ile savcı Çallı arasındaki ilişki ağıyla geliştiğini ifade etti. Kürşat Yılmaz’ın ifadesinden detaylarla devam eden Tokaz şöyle belirtti: “O dönemde hayatın olağan akışına aykırı birçok olay ile karşılaştım. Bunlardan biri, Rezan Epözdemir’in, müvekilliğini yaptığı bir otel ile ilgili medyada yer alan haberle alakalıydı. Cengiz Çallı’nın yetkisi olmasa da Rezan Epözdemir’in ilişkisi sonrası bu haberlere erişim engeli getirildi.”

SÜREKLİ GÖRÜŞME TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Kürşat Yılmaz, iki isim arasında yoğun bir görüşme trafiği bulunduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: “Rezan Epözdemir, büromuzla alakası olmayan olaylar için bile Cengiz Çallı’yı ziyaret ederdi. Hatta Çallı’nın masasında oturarak UYAP sistemi üzerinden üçüncü kişilere ait dosyalarla ilgili kişisel ve kimlik bilgilerine ulaşırdı.” Avukat Epözdemir’in, Bakırköy’deki dosyalar dışında diğer adliyelerdeki dosyaları için Çallı’dan destek istediği ve Çallı’nın da bu konuları çözmek için diğer adliyeleri aradığı ifade edildi.

LÜKS RESTORANLARDA BULUŞMAKTAYDILAR

Yılmaz, Cengiz Çallı ile Rezan Epözdemir’in sık sık lüks restoranlarda bir araya geldiğini belirtti. İkili, İstanbul’un çeşitli yerlerinde lüks restoran ve tatil planları yapıyor ve tüm harcamaları Avukat Epözdemir tarafından karşılanıyordu. Ayrıca 2016-2017 yılları arasında Epözdemir’in, Çallı’yı arayarak alakasız bir dosyayla ilgili başka bir müvekkilinin yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını istediğini, Çallı’nın da yasağı kaldıracak yetkili birimlerle görüştüğünü ifade etti. Yılmaz, sürekli bir bağlantının bulunduğunu ve soruşturmalarla ilgili desteklerin alındığını kaydetti.

MADDİ KAZANÇ SORUSU VE CEVABI

Kürşat Yılmaz’a, “Senin bu süreçte maddi kazancın oldu mu?” sorusu soruldu. Yılmaz, “Herhangi bir şekilde tek bir maddi kazanç elde etmedim. Savcı ne istendiyse onu yaptım” şeklinde yanıt verdi. Bu ifadeler, Cengiz Çallı’nın “makaron soruşturması” olarak bilinen soruşturmanın savcısı olduğu dönemde Rezan Epözdemir ile bağlantısının savcılığın dikkatinde olduğunu gösteriyor. HTS kayıtları ve para hareketleri, soruşturmayı şekillendirmeye devam ediyor.