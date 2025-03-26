Rezervlerimiz Güçlü, Ekonomi Güvende

TCMB BAŞKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği Ekonomi Toplantısı’nda önemli açıklamalar yaptı. Karahan, son haftada piyasalarda yaşanan olaylara ilişkin, ”Piyasadaki oynaklığın geçici ve ekonomiye yansımalarının kısa vadeli olmasını sağlamak için hızla aksiyon aldık” şeklinde konuştu. Ayrıca, piyasalardaki oynaklığı sınırlamak adına TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler aldıklarını belirten Karahan, ”Bu kapsamda TL depo ihalelerinin vadelerini uzattık. Ayrıca, likidite araçlarımızın çeşitliliğini artırarak vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç etmeye başladık” dedi.

PİYASALARA YÖNELİK TEDBİRLER

Karahan, yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta piyasalarda yaşanan gelişmeler finansal varlıklarda değer kayıplarına neden oldu. Piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı proaktif bir şekilde attık ve bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Piyasaların istikrarlı işleyişinin sürdürülmesi amacıyla araçlarımızı etkili şekilde kullanıyoruz. Çift yönlü iletişim kanallarımızı sürekli açık tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın geniş ve güçlü bir araç setine sahip olduğunun altını çizen Karahan, temel amaçlarının fiyat istikrarını sağlamak olduğunu söyledi. Gelecekteki küresel büyümeye dair kademeli toparlanma öngördüklerini belirten Karahan, imalat sanayi ve hizmetler sektörü arasında devam eden farklılaşmanın azaltılması gerektiğine dikkat çekti. Karahan, “Küresel ticaret politikalarına dair belirsizliklerin önemli ölçüde yükseldiğini görüyoruz” dedi.

Karahan, 2024 yılının son çeyreğinde iktisadi faaliyetin toparlanma kaydettiğini belirtti. Kampanyalar ve yaklaşan ücret güncellemeleri kaynaklı öne çekilen talep nedeniyle hanehalkının güçlü bir mal talebine sahip olduğunu ifade etti. “2024 yılının sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 0,8 seviyesine geriledi. Yakın dönem verileri ise 2025 yılında cari işlemler açığında bir miktar artışa işaret ediyor” dedi.

DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Karahan, 2024 haziran ayında başlayan dezenflasyon sürecinin devam ettiğini, tüketici enflasyonunun şubat ayında yüzde 39,1 oranına gerilediğini söyledi. Ana eğiliminde ilk çeyrekte olumlu bir görünüm görüldüğünü belirten Karahan, “Talep koşullarına duyarlılığı görece yüksek olan hizmet alt gruplarında daha ılımlı seviyeler izliyoruz. Tüketici fiyatları üzerindeki maliyet kaynaklı baskılar hafifliyor” dedi.

GEREKEN TEDBİRLER ALINDI

Karahan, piyasalarda yüksek oynaklığın etkisiyle gerekli önlemlerin hızla alındığını ifade ederek, “Para Politikası Kurulu olarak gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandık. Bu doğrultuda, Merkez Bankası gecelik borç verme faiz oranını yüzde 44’ten yüzde 46’ya yükselttik. Ayrıca, bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdik” dedi.

Karahan, enflasyondaki belirgin ve kalıcı bozulmanın söz konusu olması durumunda para politikası duruşunu sıkılaştıracaklarını vurguladı. Tüm bu tedbirlerin alındığını ve piyasaların etkin işleyişinin sürmesi için gereken adımların sürekli değerlendirileceğini ifade etti.