Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe İçin Derbi Yorumu

MAÇIN ÖNEMİ

Süper Lig’in 25. haftası, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek heyecan dolu mücadele ile sonlanacak. Bu karşılaşma öncesinde, ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor’da katıldığı programda derbi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin bu maçı kazanması gerektiğini ifade etti.

FENERBAHÇE’NİN DURUMU

Dilmen, “Fenerbahçe için tamam ya da devam maçı” diyerek, Okan Buruk ve Jose Mourinho’nun da vurguladığı gibi karşılaşmanın sezonun en kritik maçı olduğuna dikkat çekti. “Ligin kaderini belirleyecek, Fenerbahçe açısından ya tamam ya devam, mutlaka kazanması gereken bir maç” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Fenerbahçe’nin şansı fikstür avantajıyla devam edecek ama mutlak suretle kazanmak zorunda olduğunu görmekte fayda var” dedi.

GALATASARAY’IN ÜSTÜNLÜĞÜ

Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın durumuna da değindi; “Özellikle perşembe akşamı elendikten sonra kırılgan bir yapıya büründüğünü görüyoruz” diyerek, bu tip maçların ardından ev sahibi avantajını kullanma çabası içinde olacağını belirtti. “Öncelikle iki ihtimalin Galatasaray’a yaradığı gerçek var” diyerek sözlerine devam etti. Bu ifadesiyle, Galatasaray’ın avantajlı durumu hakkında önemli bir noktaya işaret etti.