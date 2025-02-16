Rıdvan Dilmen Derbi Hakemini Açıkladı

FENERBAHÇE DERBİ ÖNCESİ KASIMPAŞA İLE KARŞILAŞTI

Fenerbahçe, derbi öncesi son maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maçta En-Nesyri’nin öne çıktığı performansla, Fenerbahçe 3-1’lik bir galibiyet elde etti. Maç sonrası ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, maç üzerine değerlendirmelerde bulundu.

RYIDVAN DİLMEN’İN DEĞERLENDİRMELERİ

Rıdvan Dilmen, “Dünden başlayayım. İki tane futbol adına, fair-play adına maçlar izledim. Türkiye Ligi standartlarında yüksek birer maç izledik. Dün Beşiktaş-Trabzonspor maçı, bugün Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı. Kasımpaşa takımı bugün 1. dakikadan itibaren oynadı. Dün toplam 3 sarı kartla biten yılların derbisi diyeceğiniz maç. Maçın toplam uzatması 4 dakika. Bugün de baktığımızda ilk yarıda 1, ikinci yarıda 4 dakika. Toplam kart sayısı 2. 2 şahane maçta toplam 5 kart çıkmış sadece. Yarış başka bir şey haz almak başka bir şey.” diyerek maçların oldukça anlaşılır bir futbol standartı sunduğunu belirtti.

Dilmen, “Fenerbahçe’nin kendi tarihinde olmayan bir rekoru var şu anda. 11 yıl olmuş durumda. Yusuf bu üst üste sakatlıklardan sonra fırsat buldu. Gerçekten çok yetenekli bir futbolcu. Bence derbide oynarsa da oynar diye düşünüyorum. İrfan Can yılda en fazla 3-5 maç oynayabilen bir kaleciydi. Livakovic’in eksikliğini hissediyoruz diyen Fenerbahçe taraftarı görmedim ben şu anda.” açıklamalarında bulunarak takımın mevcut durumunu değerlendirdi.

YABANCI HAKEM BEKLENTİSİ

Dilmen, “Ortam bu durumdayken derbiye yabancı hakem gelmeme ihtimali yok. Derbinin hakemi yüzde 1 milyon yabancı hakem olacak. Bence federasyon ismi de belirlemiştir. VAR’ı da belirlemiştir. Şu anda bence bellidir. Şimdi duyum kısmını söyleyeyim bu kısım dışında. Diğer maçlar için federasyondan bir yazı gönderip kulüplere, kendi paranızla getirin demeyi düşünüyorlar.” diyerek, derbideki hakem tercihine dair düşüncelerini aktardı.