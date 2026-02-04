Rıza Kayaalp Resmi Müsabakada Yeniden Ringde

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, millî güreşçiler, Hırvatistan’ın Zagreb kentinde yarın başlayacak olan turnuvada grekoromen stil ve kadınlar kategorilerinde ter dökecek.

YENİDEN RESMİ MÜSABAKAYA ÇIKACAK

Milli sporcular, 8 Şubat’ta sona erecek olan bu organizasyonun ardından Zagreb ve Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılacak uluslararası hazırlık kamplarına katılacak. Zagreb Açık’ta Türkiye’yi temsil edecek olan grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, 3 olimpiyat madalyası, 5 dünya ve 12 Avrupa şampiyonluğu elde etmiş bir milli güreşçi olarak uzun bir aradan sonra yeniden resmi müsabaka heyecanı yaşayacak.

4 YIL MEN CEZASI ALMIŞTI

Daha önce yasaklı madde kullanmaktan dolayı 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 4 yıl boyunca men cezası alan Rıza, kulak çınlaması rahatsızlığı yüzünden “Vastarel” isimli bir ilaç kullandığını ve bu durumu Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşıdığını belirtmişti. CAS, milli güreşçinin itirazını kabul ederek, Rıza’nın 1 Ocak 2026’dan itibaren mindere dönmesine izin vermişti. Rıza, son olarak 2024 yılının Haziran ayında Macaristan’da düzenlenen turnuvada ringe çıkmıştı.

MİLLİ TAKIM KADROSU

Zagreb Açık’ta madalya mücadelesi verecek milli güreşçi kadrosu ise şöyle: Kadınlar: Tuba Demir (55 kilo), Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo), Bediha Gün (59 kilo), Nesrin Baş (68 kilo), Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kilo). Grekoromen: Ömer Halis Recep (55 kilo), Mert İlbars (60 kilo), Murat Fırat (67 kilo), Cengiz Arslan (72 kilo), Yüksel Sarıçiçek (82 kilo), Doğan Kaya (87 kilo), Abdulkadir Çebi (97 kilo), Rıza Kayaalp (130 kilo). Ayrıca, grekoromen stilde Zagreb’de gerçekleştirilecek olan hazırlık kampında Kerem Kamal, Ali Cengiz, M. Sefa Yıldırım, Ahmet Yılmaz, Yunus Emre Başar ve Burhan Akbudak da yer alacak. Kadınlar kategorisinde ise Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenecek hazırlık kampına Zerda Demir, Zehra Demirhan, Şevval Çayır, Zeynep Yetgil, Sevim Akbaş, Emine Çakmak, Gülsüm Bingöl, Ayşe Erkan, Dilan Tan, Bukrenaz Sert, Elmira Yasin ve Kadriye Koçak’ın da aralarında bulunduğu toplam 18 sporcu katılacak.