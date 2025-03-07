Rıza Kayaalp Trimetazidine Nedeniyle 4 Yıl Men Edildi

DOPİNG SKANDALIYLA SARSILAN RIZA KAYAALP

Türk güreşinin uluslararası alanda tanınan ismi Rıza Kayaalp, doping skandalıyla ciddi bir kriz yaşadı. Uluslararası Test Ajansı (ITA), 28 Mayıs 2024 tarihinde alınan numunesinde “Trimetazidine” adlı yasaklı madde bulunduğundan dolayı Kayaalp’e 4 yıl süreyle men cezası verildiğini duyurdu. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Dopingle Mücadele Dairesi (CAS ADD) 24 Şubat 2025’te verdiği kararla, Kayaalp’in 1 Temmuz 2024’ten 30 Haziran 2028’e kadar tüm spor müsabakalarından men edilmesine hükmetti. Ayrıca, 28 Mayıs 2024 tarihinden sonra kazandığı tüm dereceler geçersiz sayıldı. Bu karar, Kayaalp’in “Son Olimpiyat mücadelem” dediği Paris 2024 Olimpiyatları’na katılmasının imkânsız hale gelmesinin ardındaki nedeni de netleştirdi.

DOPİNG TESPİTİ VE CEZA SÜRECİ

ITA’nın açıklamasına göre, Kayaalp’in numunesinde tespit edilen Trimetazidine, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’nın (WADA) yasaklı maddeler listesinde yer alıyor. CAS ADD, Kayaalp’in bu maddeyi kullanarak Uluslararası Güreş Federasyonu (UWW) anti-doping kurallarını ihlal ettiğine karar verdi. 4 yıl men cezası, uzun süredir başarılı bir kariyeri olan Kayaalp’in zorlu bir süreçle karşı karşıya kalmasına neden olurken, Paris Olimpiyatları hazırlık sürecindeki lisans askıya alma durumunun sebeplerini de ortaya çıkardı. Kayaalp’in 28 Mayıs sonrası elde ettiği tüm sonuçların iptali, madalya ve derecelerinin geri alınması anlamına geliyor.

ASKİ SPOR’UN CEZAYA TEPKİSİ

Kayaalp’in kulübü ASKİ Spor’un Başkanı Yüksel Arslan, verilen cezaya itiraz ederek sporcuya destek verdi. Arslan, “Rıza evladımız, 24 yıllık tertemiz bir kariyere sahip. Yoğun baş ağrısı ve kulak çınlaması şikayetleri için doktor kontrolünde ilaç tedavisi aldı. Bu şikayetler ve tavsiyeler kayıtlıdır. Mesleki bir hata ile kariyeri lekelemek isteniyor, ancak ASKİ Spor olarak her zaman yanındayız” dedi. Daha önce Paris Olimpiyatları’ndan çekilmesine neden olan ilacın yanlışlıkla alındığı savunulmuştu, ancak bu savunma CAS ADD tarafından kabul edilmedi.

TRİMETAZİDİNENİN YASAKLI OLMA NEDENİ

Trimetazidine, genellikle anjin atakların, yani göğüs ağrılarının önlenmesi amacıyla kullanılan bir kalp ilacı. Kalbe kan akışını artırarak glikoz metabolizmasını hızlandırıyor ve kalp kasını koruyor. Ayrıca vertigo ve tinnitus gibi rahatsızlıkların tedavisinde de sıklıkla tercih ediliyor. Ancak WADA, bu ilacın sporcular üzerinde dayanıklılığı artırabileceği gerekçesiyle 2014 yılından beri kullanımını yasakladı. Hem yarışma sırasında hem de dışında tespit edilmesi doping ihlali olarak değerlendiriliyor. Kayaalp’in tedavi amaçlı maddeyi kullandığı iddia edilse de bu durum cezanın önüne geçemedi.

KAYAALP’İN KARIYERİ VE GELECEĞİ

Rıza Kayaalp, 5 dünya şampiyonluğu, 12 Avrupa şampiyonluğu ve 3 Olimpiyat madalyası kazanmış Türk spor tarihinin en başarılı güreşçilerinden biri. Ancak bu ceza, 34 yaşındaki sporcunun kariyerinin son dönemine önemli bir darbe vurdu. Kayaalp, 30 Haziran 2028’e kadar müsabakalardan uzak kalacak ve 38 yaşında geri dönüp dönemeyeceği bilinmiyor. Paris 2024 hedefinin gerçekleştiremeyen Kayaalp’in bu süreçte hukuki bir itiraz yapıp yapmayacağı da merak ediliyor.