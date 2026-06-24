Rize’de Üç Kadın Trafik Kazasında Öldü

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Trafik kazası sonrası hasar görmüş araç ve çevresindeki insanlar
Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen kazada üç genç kız hayatını kaybetti, olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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Karadeniz Sahil Yolu Limanköy mevkisinde dün gece saat 23.00 sıralarında Selinay Saral’ın kullandığı otomobil kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarparak alev aldı ve üç genç kız hayatını kaybetti. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Selinay Saral ve yanındaki Nilay Bilgin olay yerinde yaşamını yitirdi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Gamze Saklı da hayatını kaybetti.

FEÇİ KAZADA ÜÇ KİŞİ ÖLDÜ

Selinay Saral’ın aracı karşı şeride geçip İshak Beyaz’ın otomobiliyle çarpıştıktan sonra alev aldı. Sezgin Çelik’in minibüsü de iki otomobile çarptı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler yangını kısa sürede söndürdü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobildeki İshak Beyaz, Ahsen Kandiş, Sadık Namoğlu ve Ahmet Hamdi Özdal yaralandı. Minibüs şoförü Sezgin Çelik de yaralananlar arasındaydı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyaz, Namoğlu ve Özdal’ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

ÖLEN GENÇ KADINLARIN ARKADAŞ OLDUĞU BELİRLENDİ

Selinay Saral, Nilay Bilgin ve Gamze Saklı yakın arkadaştı. Üç genç kadın gezmeye gitmek için yola çıkmıştı. Gamze Saklı’nın kuaförlük ve yardımcı oyunculuk yaptığı öğrenildi. Son olarak Gözleri Karadeniz adlı dizide rol almıştı. Sosyal medyadaki fotoğrafları geride kaldı.

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