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Spor

Rizespor’a Varesanovic’ten Galatasaray Öncesi Kötü Haber

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MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’in 23. haftasında Kasımpaşa, evinde Çaykur Rizespor’la karşılaştı. Bu önemli maçta, konuk takım Rizespor’da kart ceza sınırında bulunan Dal Varesanovic, 23. dakikada sarı kart gördü ve böylece cezalı duruma düştü.

VARESANOVIC’İN PERFORMANSI

Bosna-Hersekli orta saha oyuncusu, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Galatasaray maçında görev alamayacak. Varesanovic, bu sezon Rizespor formasıyla toplam 25 maçta görev yaparak, 5 gol ve 2 asistle dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

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