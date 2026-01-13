Rodriguez’den Trump’a Wikipedia Üzerinden Tepki

Devlet televizyonunda yayımlanan habere göre, Rodriguez, Venezuela’yı hedef alan içeriklere karşı tepki gösterdi. Rodriguez, isim vermeden Trump’ı eleştirerek, “Buradan Venezuela’nın egemenliğini ve bağımsızlığını teyit ediyor ve yeniden vurguluyoruz. Venezuela’da kimin yönettiğine dair Wikipedia’da bazı karikatürler gördüm. Venezuela’yı yöneten bir hükümet var.” şeklinde konuştu. Ülkesinin haklarını uluslararası hukuk çerçevesinde koruyacaklarını belirten Rodriguez, Venezuela’ya saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

TRUMP’IN TANIMLAMASI

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kendisini “Venezuela’nın başkan vekili” olarak tanımlamıştı. ABD Başkanı, Wikipedia’daki sayfasının değiştirilmiş bir örneğini paylaşarak, “ABD’yi ben yönetiyorum” açıklamasına gönderme yaptığı şeklinde yorumlar almıştı.

MECLİS’TE YEMİN EDİP GÖREVİNE BAŞLADI

Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezuela’ya yönelik hava saldırılarıyla birlikte Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu alıkoymasının ardından, Rodriguez Meclis’te yemin ederek 5 Ocak’ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmi olarak üstlenmişti. Rodriguez, “ABD’de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı’mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores’in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum.” ifadelerini kullanmıştı.