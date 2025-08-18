Gündem

Roma, Bailey İçin Anlaşma Sağladı

ROMA, BAILEY İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Roma, Aston Villa’da forma giyen Leon Bailey’i kadrosuna katmak için hazırlık yapıyor. Fabrizio Romano’nun bildirdiğine göre, Roma, Bailey’in satın alma opsiyonlu kiralık transferi hakkında Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

TRANSFER DETAYLARI BELİRLENDİ

Roma, Bailey’i kiralamak için 2-3 milyon euro ödeme yapacak ve sözleşmede yer alan satın alma opsiyonu ise 22 milyon euro olacak. Daha önce Roma ile anlaşma sağlayan 28 yaşındaki futbolcunun kısa bir süre içinde İtalyan kulübü için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

BAILEY’İN PERFORMANSI

Geçen sezon Aston Villa’da 38 maçta mücadele eden Leon Bailey, bu süre zarfında 2 gol atıp 4 asist yaparak takımına katkıda bulundu.

