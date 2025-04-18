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“Romain Saiss, Şenol Güneş’i Eleştirdi.”

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SAISS’IN GÜNEŞ HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Beşiktaş’ın 2022-2023 sezonunda kadrosunda yer alan Faslı stoper Romain Saiss, dönemin teknik direktörü Şenol Güneş hakkında ilginç yorumlarda bulundu. Le Club Des 5’e verdiği röportajda, Dünya Kupası sonrası yaşadıklarıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Saiss, Güneş’in kendisini sıkça eleştirdiğini belirtti.

İKİYÜZLÜ TAVIR VE HAYAL KIRIKLIĞI

Romain Saiss, Güneş’in sergilediği tavrın ikiyüzlü olduğunu düşündüğünü ifade ederek, “Şenol Güneş, Dünya Kupası sırasında sakat sakat oynamam nedeniyle medyada defalarca beni açık şekilde eleştirdi. Turnuvadan döndüğümde yüz yüze görüştük. Adeta bir aktör gibiydi. Bana, ‘Kameralar önünde kulübü savunmak zorundayım ama senin yerinde olsam ben de aynısını yapardım’ dedi. O an büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Bu ikiyüzlü tavır beni gerçekten sarstı,” dedi.

KADRODA DÜŞÜNMEYİP FORMA ŞANSI VERMEMESİ

Saiss, yaptığı bu açıklamanın ardından Güneş’in kendisini kadroda düşünmediğini ve forma şansı vermediğini de ekledi. Bu durum, futbolcunun üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor.

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