“Romain Saiss’ten Şenol Güneş’e Eleştiriler”

ROMAIN SAISS’TEN ŞENOL GÜNEŞ’E CRMEN AÇIKLAMALAR

Beşiktaş’ın 2022-2023 sezonunda kadrosunda yer alan Faslı stoper Romain Saiss, dönemin teknik direktörü Şenol Güneş hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Le Club Des 5’e konuşan deneyimli futbolcu, Dünya Kupası sonrası yaşadığı gelişmeleri anlattı. Saiss, Güneş’in kendisini medya aracılığıyla sıkça eleştirdiğini belirtti ve tecrübeli teknik adam için “Aktör gibiydi” ifadesini kullandı.

İKİYÜZLÜ TAVIR ÇAĞRISI

Saiss, Güneş’in ikiyüzlü bir tavır sergilediğini ve bunu çok kırıcı bulduğunu dile getirdi. Şunları söyledi: “Şenol Güneş, Dünya Kupası sırasında sakat sakat oynamam nedeniyle medyada defalarca beni açık şekilde eleştirdi. Turnuvadan döndüğümde yüz yüze görüştük. Adeta bir aktör gibiydi. Bana, ‘Kameralar önünde kulübü savunmak zorundayım ama senin yerinde olsam ben de aynısını yapardım’ dedi. O an büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Bu ikiyüzlü tavır beni gerçekten sarstı.”

KADRODA DÜŞÜNMEDİ

Saiss, bu konuşmanın ardından Güneş’in kendisini kadroda düşünmediğini ve forma şansı vermediğini de sözlerine ekledi. Bu durum, futbolcunun motivasyonunu olumsuz etkiledi.