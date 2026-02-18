Fahiş Fiyat Ve Stokçuluğa Ramazan Öncesi Denetim

Ramazan dönemi içerisinde fahiş fiyat ve stokçuluk konularında sıkı denetimler gerçekleştiriliyor. Ticaret Bakanlığı, Ramazan öncesi hazırlıklarını artırarak, bu süreçte özellikle iftar menülerindeki “gizli ücret” uygulamalarına dikkat etmeyi planlıyor. Vatandaşların olumsuz bir deneyim yaşamaması ve piyasada adil bir rekabet ortamının korunması amacıyla piyasa gözetimi ve denetim çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Ramazan ayı gelmeden yoğunlaştırılan bu denetimler, bu özel dönemde de artırılarak devam edecek. Herhangi bir olumsuz durumun yaşanmasının engellenmesi amacıyla temel gıda ve ihtiyaç maddelerine erişimin sağlanmasında piyasa düzenini bozacak girişimlere karşı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu aracılığıyla gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

DENETİMLER SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Bu bağlamda, ülke genelinde fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik usulsüz uygulamaların önlenmesi amacıyla düzenli ve yoğun denetimler sürdürülürken piyasa koşulları da sürekli izleniyor. Gerçekleştirilen denetimler, Ramazan ayında halka sunulan gıda ürünleri üzerinde yoğunlaşmakta.

TEMEL GIDA VE TEMİZLİK MADDELERİ YÖNETİM ALTINDA

Özellikle un, ekmek, yağ, süt ve süt ürünleri, yumurta, kırmızı ve beyaz et, çay, şeker, bakliyat gibi temel gıda maddeleri ile her türlü temizlik ve hijyen ürünleri denetleniyor. Bu denetimler, tüketici güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşıyor.

Yapılan denetimlerde işletmelerin, fiyat etiketlerinde yer alması gereken bilgilerin tam olup olmadığı, ürün üzerindeki fiyat ile kasa fiyatı arasındaki tutarsızlıklar, indirimli satışlarda indirim öncesi ve sonrası fiyatların belirtilip belirtilmediği gibi unsurlar da inceleniyor.

SERVİS VE KUVERE GÖZ ATILIYOR

Yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren restoran ve lokantalarda “servis ücreti” gibi zorunlu ek ücretlerin talep edilip edilmediği hususuna da denetimler yapılıyor. Ramazan ayında bu işletmelerin bilgilendirme yükümlülüklerini mevzuata uygun şekilde yerine getirmeleri kritik öneme sahip. İşletmelerin, fiyat tarifelerini giriş alanında ve masalarda görünür bir şekilde bulundurmaları isteniyor.

GEÇEN YIL 420 BİN FİRMA DENETLENDİ

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, geçtiğimiz yıl yaklaşık 420 bin firmanın denetlendiği ve aykırılık tespit edilen 92 bin firma hakkında 1,1 milyar lira tutarında ceza uygulandığı bildirildi.

BU YIL 24 BİN FİRMA DENETİMDEN GEÇTİ

Bu yılın ocak ayı itibarıyla yaklaşık 24 bin firmanın denetlendiği ve aykırılık tespit edilen 4 bin firma hakkında toplam 57,4 milyon lira ceza kesildiği de belirtiliyor.