Hazine’den Yetkisiz Döviz İşlemine Sıkı Önlemler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yetkisiz döviz alım satımına karşı kararlı uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Bakanlık, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun çerçevesinde, yetkisiz döviz alım satım yapan kişilerle ilgili iki ayrı yaptırımın uygulandığını belirtiyor.

FAALİYETLER GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ OLARAK DURDURULUYOR

Bu kapsamda, ilgili iş yerlerinin faaliyetleri geçici ya da sürekli olarak durduruluyor, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından idari para cezası da uygulanıyor.

PARA CEZASININ ÜST SINIRI 3,5 MİLYON TL

2026 yılı için söz konusu idari para cezasının alt sınırı 719 bin 30 TL, üst sınırı ise 3 milyon 595 bin 198 TL olarak bildirildi.

859 İŞ YERİNE YAPTIRIM UYGULANDI

Yürürlüğe giren yaptırımların başladığı 2018 yılından bu yana toplamda 859 iş yerinin faaliyetinin geçici ya da sürekli şekilde durdurulduğu kaydedildi, ayrıca idari para cezası uygulanması için Cumhuriyet Başsavcılıklarına gerekli bildirimler yapıldı.

SON İKİ YILDA 340 YAPTIRIM UYGULANDI

Yapılan açıklamada, son iki yıla dair verilere de yer verildi. 2024 yılı içerisinde 193, 2025 yılında ise 147 iş yeri hakkında yaptırım uygulandığı ifade edildi.

İHBAR İÇİN YENİ PORTALLAR

Bakanlık, yetkisiz döviz alım satımıyla an azami mücadele yürütüldüğünü dile getirirken, konuyla ilgili ihbarların CİMER ve e-Devlet Kapısı’ndan sağlanan “Yetkisiz Döviz Alım Satım İhbar Başvurusu” hizmeti aracılığıyla kabul edileceğini açıkladı.