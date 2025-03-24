romanya-dan-trabzonspor-a-teklif-geldi

DENİS DRAGUS BEKLENTİLERİ KARŞILAMIYOR

Trabzonspor, sezon başında 1.7 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Denis Dragus ile beklenen performansı tutturamadı. Bordo-mavililerin, sezon sonunda oyuncuyu satmayı planladığı belirtiliyor. Romanya’dan Dragus için gelen bir teklif olduğu iddiaları gündeme geldi.

FCSB’NİN TEKLİFİ

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, FCSB’nin sahibi Gigi Becali, Dragus’u kadrolarında görmek istediklerini ifade etti. Haberde, FCSB’nin Denis Dragus için Trabzonspor’a 2.5 milyon Euro ödeme yapmaya hazır olduğu vurgulanıyor.

TRABZONSPOR’UN KARAR SÜRECİ

Trabzonspor, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Denis Dragus ile ilgili son kararı sezon sonunda verecek. Oyuncunun geleceği, kulübün transfer politikası ve performans değerlendirilmeleriyle belirlenecek.