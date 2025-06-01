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Romulo Cardoso’ya Leipzig’den Teklif Geldi

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Göztepe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu 50 puanla 8. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takımın yıldızı Romulo Cardoso’ya yepyeni bir teklif geldi.

Leipzig Peşinde Düştü

Göztepe’nin başarılı golcüsü Romulo Cardoso, Bundesliga temsilcisi Leipzig’in ilgisini çekiyor. Alman ekibinin Göztepe yönetimine 12 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif önerdiği bilgisi yer alıyor.

Dönüş Yapılmadı

Sport Republic şirketinin Romulo konusunda Leipzig’e hala bir yanıt vermediği belirtiliyor.

Birçok Takımın İlgisi Var

22 yaşındaki oyuncu, Göztepe’de 1.5 sezondur sergilediği yüksek performansla birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda. Leipzig’in yanı sıra Romulo için Hollanda’dan Ajax ve Feyenoord, İtalya’dan Roma, Fransa’dan Monaco, İngiltere’den Fulham ve Belçika’dan Anderlecht de ilgilenen takımlar arasında bulunuyor.

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