Ronaldinho’nun Oğlu Hull City’ye Geldi

HULL CITY’DE YENİ TRANSFER

Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu Hull City takımı, transfer döneminde dikkat çekici bir isme imza attı. Dünyaca ünlü Ronaldinho’nun oğlu Joao Mendes, İngiliz kulübü ile sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, kulübün U21 Takımı’nda forma giyecek.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Hull City, Joao Mendes ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmada, sözleşmenin uzatılması için de bir opsiyon mevcut.

HEYECANLI BAŞLANGIÇ

Transfer sonrası duygu ve düşüncelerini paylaşan Joao Mendes, “Gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Bence iyi bir sezon olacak.” ifadelerini kullandı.

GELECEK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Mendes, sözlerini devam ettirerek, “Birmingham ile oynanan maçı izledim ve bence çocuklar gerçekten iyiler. Gerçekten iyi bir takım ve gelecek için heyecanlıyım.” dedi.

DESTEK İSTEYİŞ

Joao Mendes, “U21 Takımı’nda ve birinci takımda elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Hangi seviye olduğu önemli değil, futbol oynamayı seviyorum ve fırsat gelirse, bunu en iyi şekilde değerlendireceğim.” şeklinde düşüncelerini aktardı.