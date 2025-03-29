RTÜK: Basın Özgürlüğüne Müdahale Edilemez

ŞAHİN’DEN BOYKOT ÇAĞRILARINA SERT TEPKİ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Maltepe mitingindeki boykot çağrılarına sert bir karşılık verdi. Şahin, “Televizyonların yayın akışına müdahale ederek ‘son 2 dakika, son 3 dakika’ diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez” şeklinde ifade etti.

YERLİ VE MİLLİ MEDYANIN ÖNEMİ

Şahin, yerli ve milli medya kuruluşlarına yönelik hedef göstermenin binlerce çalışan ve aileleri üzerinde doğrudan etkisi bulunduğunu aktardı. Bu dikkatsiz tutumu “baskı ve zulüm” olarak tanımlayan Şahin, bu tür söylemlerin yayılmasının açıkça bir suç olduğunu belirtti.

RTÜK’ÜN KARARLILIĞI VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Şahin, RTÜK olarak görevlerinin başında olduklarını ve hukukun kendilerine verdiği yetki çerçevesinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. “Tüm baskılara rağmen yayın akışını değiştirmeyen ve basın özgürlüğünü savunan medyamıza teşekkür ederiz. Bu tutumlar, demokrasimizin ve halkımızın doğru bilgilendirilmesinin teminatıdır,” dedi. Şahin ayrıca, “Günlerdir ‘özgür basın’ nutukları atanların riyakârlığını bir kez daha gördük!” diyerek, boykot çağrılarına karşıt bir tutum sergiledi. Medya kuruluşlarının hedef gösterilmesini, “özgürlük değil en hafif tabirle baskıdır, zulümdür!” şeklinde değerlendirerek, bu tarz söylemlerin suç olduğunu tekrar vurguladı. “Hiç kimse, hiçbir kurum-kuruluş bir grubun, zümrenin veya siyasi oluşumun sözcüsü ve emir eri değildir” diyerek sözlerini sonlandırdı.