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RTÜK Başkanı: Boykot Milli Ekonomiye Zararlıdır

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BOYKOT ÇAĞRILARINA TEPKİ

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Milli ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla, Türkiye’nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir.” ifadelerine yer verdi. Şahin, bazı kesimlerin toplumda itibar kaybettiğini ve manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliği zedeleme çabalarının boşa çıkacağını belirtti.

ULUSAL DEĞERLERİ KORUMA VURGUSU

Şahin, RTÜK’ün milli ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı desteklemeye devam edeceğini belirtti. Medya yapısını koruma konusundaki kararlılıklarının süreceğini vurguladı. Açıklamada, boykot çağrısı yapan veya bu çağrılara destek veren kanalların ve yayınların RTÜK’ün izleme-değerlendirme uzmanlarınca takip edildiği ifade edildi.

YAPTIRIM SINYALİ

Şahin, “Gereği yapılacaktır” diyerek, bu konudaki yaptırımların uygulanacağının sinyalini verdi. Paylaşımını, “Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkûmdur” şeklinde tamamladı.

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