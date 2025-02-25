Rtük Başkanı Şahin’den Altaylı’ya Cevap

EBUBEKİR ŞAHİN’DEN FATİH ALTAYLI’YA SUÇLAMALAR

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ünlü gazeteci Fatih Altaylı’yı para alarak video çekmekle suçladı. Şahin’in açıklamaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Altaylı, daha önce RTÜK Başkanı hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: “Adam, 3 senedir İletişim Başkanı olmak istiyor. AK Parti’yi kutlayınca tarafsızlığına helal mi geldi? Onun en basit suçu odur. Göze sokacak ki göze girsin.”

ŞAHİN’DEN AĞIR YORUMLAR

Ebubekir Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Fatih Altaylı’nın parayla yayın yaptığını öne sürdü. Altaylı’yı gazeteciliğin onurunu ayaklar altına almakla suçlayan Şahin, “Sen git sahiplerin gelsin” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!” dedi. Şahin, Altaylı’nın meslek onuruna yakışmayan skandal ve şaibelere karıştığını savunarak, “Sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum” şeklinde konuştu.

İFTİRA VE HAKARETLE SUÇLAMA

Şahin, sözlerine devam ederek, Altaylı’nın iftira ve hakaretlerin dozunu artırdığına dikkat çekti. “İftira ve hakaretlerin dolayısıyla açtığımız maddi ve manevi tazminat davaları kabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun” ifadelerini kullandı. Şahin, “İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın!” diyerek Altaylı’ya yanıt verdi. Son olarak, “Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin” sözleriyle Altaylı’ya ağır bir mesaj gönderdi.