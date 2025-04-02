RTÜK Başkanı Şahin’den Boykotlara Tepki

ŞAHİN’DEN MİLLİ EKONOMİYE DESTEK

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi: “Milli ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla, Türkiye’nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir.” Şahin, itibar kaybeden bazı kesimlerin, manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliği zedeleme çabalarının sonuçsuz kalacağını söyledi. Ayrıca, RTÜK’ün milli ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı teşvik etme çabasını sürdüreceğini belirtti.

Boykot Çağrılarına Dikkat

Bu açıklamada, boykot çağrısında bulunan veya bunlara destek veren yayın ve kanalların RTÜK’ün izleme ve değerlendirme uzmanlarınca takip edildiği ifade edildi. Şahin, “Gereği yapılacaktır” diyerek bu konuda yaptırımların uygulanacağını duyurdu. Paylaşımının sonunda, “Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkûmdur” sözleriyle konuyu özetledi.