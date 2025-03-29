RTÜK Başkanı Şahin’den Özel’e Sert Tepki

ŞAHİN’DEN SERT TEPKİ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Maltepe mitingindeki boykot çağrılarına karşı kesin bir yanıt verdi. Şahin, “Televizyonların yayın akışına müdahale ederek ‘son 2 dakika, son 3 dakika’ diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez,” şeklinde konuştu.

YERLİ VE MİLLİ MEDYA VURGUSU

Şahin, yerli ve milli medya kuruluşlarının hedef alınmasının binlerce çalışanı ve ailelerini doğrudan etkilediğini ifade etti. Bu yaklaşımı “baskı ve zulüm” olarak nitelendiren Şahin, bu tür söylemlerin yayılmasının açıkça suç teşkil ettiğini belirtti.

RTÜK’ÜN KARARLILIĞI

Şahin, RTÜK olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını ve hukukun kendilerine verdiği yetkiler çerçevesinde çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. “Tüm baskılara rağmen yayın akışını değiştirmeyen ve basın özgürlüğünü savunan medyamıza teşekkür ederiz. Bu tutumlar, demokrasimizin ve halkımızın doğru bilgilendirilmesinin teminatıdır,” dedi. Şahin açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Günlerdir ‘özgür basın’ nutukları atanların riyakârlığını bir kez daha gördük! Televizyonların yayın akışına müdahale ederek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez! Ülkemizin gözbebeği olan yerli ve millî medya kuruluşlarımız ile özel ve kamu teşebbüslerini boykot adı altında hedef göstermek, bu kurumlarda çalışan binlerce emekçiyi ve ailelerini doğrudan hedef almak, özgürlük değil en hafif tabirle baskıdır, zulümdür!

Bu söylemlerin canlı yayınlarla ya da sonradan haberler, alt yazılar veya bant yayınları aracılığıyla yayılması ise açıkça suçtur! Her ne olursa olsun, RTÜK olarak görevimizin başındayız! Her türlü baskı, hakaret ve tehdide rağmen, hukukun bize verdiği yetki çerçevesinde aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz! Tüm baskılara rağmen yayın akışını değiştirmeyen ve basın özgürlüğünü savunan medyamıza teşekkür ederiz. Bu tutumları, demokrasimizin ve halkımızın doğru bilgilendirilmesinin teminatıdır. Hiç kimse, hiçbir kurum-kuruluş bir grubun, zümrenin veya siyasi oluşumun sözcüsü ve emir eri değildir.”