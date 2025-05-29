RtÜk, Halk Tv, Sözcü Tv, Tele1 Ve Now Tv’ye Ceza Verdi

RTÜK’TEN PARA CEZALARI UYGULANDI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 15 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen toplantısında Halk TV, Sözcü TV, TELE1 ve NOW TV’ye idari para cezası uyguladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili haber nedeniyle Halk TV ve Sözcü TV’ye, program ihlali nedeniyle TELE1’e ve gizli reklam gerekçesiyle NOW TV’ye yüzde 3’lük ceza kesildi.

YAYIN İHLALLERİNE CEZA VERİLDİ

RTÜK’ün Üst Kurul toplantısında yapılan değerlendirmelerin sonucunda, yayın ilkelerinin ihlal edildiği tespit edilen dört medya kuruluşuna idari para cezası uygulandı. RTÜK üyesi Tuncay Keser’in açıklamasına göre, 2025 yılının ilk 4,5 ayında verilen 40 cezanın 35’i bu dört kanala yönelik oldu.

HALK TV’YE ÇİFTE CEZA

RTÜK, Halk TV’nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili yayımladığı haberin doğruluğunu teyit etmeden yayınlaması sebebiyle yüzde 3 idari para cezası verdi. 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesi gereği, basın meslek ilkelerine aykırı olduğu belirtilerek haberin doğruluğunun kesinliği olmadan yayımlanamayacağı vurgulandı. İkinci ceza ise “Seda Selek ile Neden Sonuç” programında kullanılan ifadelerin genelleyici ve küçük düşürücü olduğu gerekçesiyle verildi. RTÜK, ifadelerin kişi ve kurumları hedef alması ve tarafsızlık ilkesinin ihlal edilmesi nedeniyle üst sınırdan ceza uyguladı.

TELE1’E YÜZDE 3 CEZA

Gazeteciler Masası programında Hollanda’da yapılan bir röportajdaki ifadeler nedeniyle TELE1’e yüzde 3 idari para cezası kesildi. RTÜK uzmanlarının raporunda, somut delil sunulmadan, diplomatik isimler ve devlet büyüklerinin aile bireylerinin hedef alındığı tespit edildi. İkinci ceza Musa Özuğurlu’nun sunduğu “Sabah Pusulası” programında kamu kurumlarına yönelik ifadeler yüzünden verildi. Kamu bankalarına ve kuruluşlarına yönelik aşağılayıcı ifadeler nedeniyle, RTÜK yayın ilkelerinin ihlal edildiğini belirtti.

SÖZCÜ TV’YE CEZA UYGULANDI

Sözcü TV’nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in saldırıya uğramasıyla ilgili yayımladığı haberin doğruluğunun yeterince araştırılmadığı sebebiyle kanala yüzde 3 idari para cezası verildi. RTÜK raporuna göre, haber içeriğinde idari kararların saldırıyla ilişkilendirilerek algı oluşturmaya çalışıldığı ve karşı tarafın görüşüne yer verilmediği belirtildi.

NOW TV GİZLİ REKLAM CEZASI ALDI

NOW TV’ye, Disney+ platformunun gizli reklamını yaptığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası uygulandı. Kanalın Disney+ yapımı “Başka Bir Sen” ve “Kalender Pide” filmlerine ait özel kesitleri ekrana getirmesi ve platformda yayınlandığını duyuran bant reklamlarla izleyiciyi yönlendirdiği tespit edildi. RTÜK, izleyicinin ticari iletişime maruz bırakılmasının 6112 sayılı Kanun’un “Gizli ticari iletişime yer verilemez” hükmünü ihlal ettiğini açıkladı.

EK CEZALARLA ECUVALDI

RTÜK, tele-alışveriş yayın sürelerine uymadığı gerekçesiyle Serhat TV ve Yıldız En televizyonlarına da idari para cezası verdi. Mevzuata göre, tele-alışveriş yayınlarının kesintisiz en az 15 dakika olması ve günlük toplam süresinin 1 saati aşmaması gerekiyor. Ancak bu iki kanalın düzenlemeyi ihlal ettiği belirlendi.

RTÜK’ÜN CEZA POLİTİKASI TARTIŞMA YARATTI

RTÜK üyesi Tuncay Keser, 2025 yılı itibarıyla RTÜK tarafından verilen 40 cezanın 35’inin Halk TV, TELE1, Sözcü TV ve NOW TV’ye uygulandığını açıkladı. RTÜK’ün yüzde 3’lük idari para cezalarının, kanalların yıllık gelirlerinden kesinti anlamına geldiği ve özellikle küçük ölçekli medya kuruluşları için büyük mali yük oluşturduğu ifade edildi.

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ’NDEN TEPKİ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), RTÜK’ün verdiği cezaların Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti. TGC açıklamasında, “RTÜK, gazetecileri ve medya kuruluşlarını iktidarın kamu yararına olmayan faaliyetlerini tartışmaktan, haberleştirmekten vazgeçirmeye çalışıyor” ifadesini kullandı.