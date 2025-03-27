RTÜK, İhlaller Nedeniyle Cezalar Kesti

RTÜK’ÜN SORUŞTURMA SÜRECİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı televizyon kanallarının yayınlarını incelemeye aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından gerçekleşen eylemler esnasında, bazı yayınlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içeren ifadelerin bulunduğu belirtildi. RTÜK, bu yayınları yakından takip ederek cezai yaptırımlar uyguladı.

SÖZCÜ TV’YE YAYIN DURDURMA CEZASI

RTÜK’ün gerçekleştirdiği toplantıda, Sözcü TV’ye (SZC TV) 10 gün süreyle yayın durdurma cezası verildiği açıklandı. Buna ek olarak, Tele1, Halk TV ve NOW TV’deki bazı programlara üst sınırdan idari para cezası ile 5’er kez program durdurma cezası uygulandı. Akıllı TV’ye, daha önce sağlık beyanıyla ürün satışına dair ikinci ihlal tespit edilmesi nedeniyle 10 gün süreyle yayın durdurma cezası verilmesi kararlaştırıldı.

CEZALARA KONU OLAN PROGRAMLAR

RTÜK raporlarına göre, cezalar aşağıdaki programlara uygulandı: Sözcü TV’nin “Nokta Atışı” ve “Öncesi Sonrası” programları, Tele1’in “Sabah Pusulası” ve “Haber 13” programları, NOW TV’nin “Orta Sayfa” programı, Halk TV’nin “Gündem Özel” ve “Haberler” programları ile Akıllı TV’nin “Tele Alışveriş” programı. Bu programlarda, devlet büyüklerine, kamu görevlilerine ve yargı mensuplarına hakaret edildiği, halkı sokağa çağırarak ayaklanma çağrısında bulunulduğu ve yerli markaların hedef gösterildiği ifade edildi.

YAYIN İHLALLERİNİN DETAYLARI

RTÜK izleme uzmanlarının raporlarında, canlı yayınlarda hakaret içeren pankart ve sloganların sıkça gösterildiği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yorumlarda bulunulduğu ve yargı makamlarına baskı yapmaya yönelik ifadeler kullandığı vurgulandı. Örnek olarak, “Suç uydurmaya çalışıyorlar” ve “Burnunu sürtelim bakalım nasıl oluyormuş” gibi ifadelerin raporda yer aldığı görüldü. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerli markalara boykot çağrısının yayınlarda yer alması da cezaya neden oldu.

YOUTUBE YAYINCILARINA SÜRE VERİLDİ

RTÜK, YouTube üzerinden yayın yapan Fatih Altaylı ve İlker Canikligil’in kanallarını da gündemine aldı. Her iki yayıncıya, 72 saat içinde lisans almaları gerektiği bildirildi. Aksi takdirde, kanallarına erişim engeli getirileceği ifade edildi.

YASAL DAYANAK VE OLASI SONUÇLAR

RTÜK, uygulanan cezaları 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. maddesine dayandırdı. Bu maddede, yayınların hukukun üstünlüğüne, adalet ve tarafsızlık ilkesine aykırı olamayacağı ve kin ile düşmanlığa tahrik edemeyeceği belirtiliyor. İhlallerin üçüncü kez tekrarlanması durumunda, ilgili kanalların lisanslarının iptal edileceği uyarısı yapıldı.

RTÜK BAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, daha önce yaptığı açıklamada, Saraçhane’deki gösteriler sırasında Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlerin ekranlarda yer almasını eleştirdi. Şahin, bu tür yayınlara en ağır cezaların verileceğini belirtmiş ve yayıncıları sorumlu davranmaya çağırmıştı.