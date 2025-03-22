Rtük’ten Kanunlara Uymayan Kanallara Uyarı

RTÜK BAŞKANI’NDAN UYARI

Televizyon kanallarına “Ekrem İmamoğlu soruşturması” ile ilgili önemli bir uyarıda bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Kanunlara aykırı yayın yapan tv kanallarına uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur. Son bir defa uyarıyorum.” dedi.

TELEVİZYON KANALLARINA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından, RTÜK Başkanı Şahin, söz konusu durumla ilgili yayın yapan televizyon kanallarını uyardı. Şahin, kanunlara aykırı yayın yapan kanallara sert cezalar verileceğini belirtti. “Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı! Daha önce de belirttiğimiz üzere; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca yürütülen soruşturmalarla ilgili medyamızın itidal ile hareket etmesi, taraflı ve gerçek dışı haberlere değil yetkililerden gelen resmi bilgi ve açıklamalara yer vermeleri, kanun ve ilke kararlarına uygun yayıncılık yapmaları hususunda gerekli uyarıları yapmıştık.” şeklinde konuştu.

MÜEYYİDELER HAKKINDA BİLGİLER

Şahin ayrıca, RTÜK olarak kanunlar dışındaki yayınları yapan, halkı sokağa davet eden ve illegal örgütlerin sözcüsü gibi davranan yorumcuları ekranlara taşıyan kanallar hakkında, “Belirtmek isterim ki; radyo ve televizyon üst kurulu olarak, bu tür yayınlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur.” açıklamasında bulundu.

SÜREÇTE İTİDAL GÖSTEREN KANALLARA TEŞEKKÜR

Şahin, sürecin dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerektiğine vurgu yaparak, itidalli yayın yapan ve tarafsız bir şekilde halkı bilgilendirme çabasında bulunan medya kuruluşlarına teşekkür etti. Uyarılarını dikkate almayan ve hukuk dışı yayınlarına devam eden birkaç yayın kuruluşunu ise son bir defa ihtaren uyardığını belirtti. “Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadesini kullandı.