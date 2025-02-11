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RTÜK ve MCMC Arasında İşbirliği Anlaşması

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ERDOĞAN’IN MALEZYA ZİYARETİ

RTÜK’ten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in davetlisi olarak resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği hatırlatılıyor. Erdoğan ve Enver’in katılımıyla, Malezya Başbakanlık Ofisi’nde yapılan törende iki ülke arasında 11 yeni anlaşmanın imzalandığı ifade ediliyor.

ANLAŞMALARIN İÇERİĞİ

Açıklamada, bu anlaşmalar arasında RTÜK ile MCMC arasında görsel-işitsel medya hizmetleri alanındaki niyet mektubunun bulunduğu ve bu belgenin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile MCMC Başkanı Tan Sri Mohamad Salim Bin Fateh Din tarafından imzalandığı bildiriliyor. RTÜK Başkanı Şahin, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözlere yer veriyor:

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