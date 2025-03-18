Ruanda-Belçika Diplomatik İlişkileri Kesildi

Diplomatik İlişkilerin Kesilmesi

Ruanda Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Belçika’nın yeni-sömürgecilik hezeyanlarını sürdürmesiyle birlikte Brüksel ile diplomatik ilişkilerin derhal geçerli olacak şekilde kesilmesine karar verildiği belirtildi. Açıklamada, “Belçika’nın Ruanda’ya yönelik zavallı girişimlerinin değerlendirilmesinin ardından bu karar alınmıştır.” ifadesi yer aldı.

Belçika’nın Tavırları ve Suçlamalar

Açıklamada, Belçika’nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) süren çatışmalardan çok önce Ruanda’yı hedef aldığı ve sürekli olarak Ruanda’yı baltalama çabası içinde olduğu ifade edildi. Belçika’nın bölgedeki çatışmalarda açıkça taraf tuttuğu ve “Hem Ruanda’yı hem de bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmıştır. Ruanda’ya karşı haksız bir düşmanca görüş oluşturmak için yalan ve manipülasyon kullanarak farklı forumlarda sistematik şekilde harekete geçmeye devam ediyor.” denildi.

Kararın Gerekçesi ve Uygulamaları

Ruanda’nın ulusal çıkarlarını ve Ruandalıların onurunu korumaya yönelik kararın alındığı vurgulandı. Tüm Belçikalı diplomatların 48 saat içinde Ruanda’yı terk etmesi istendi. Ayrıca, Viyana Sözleşmesi’ne uygun olarak Ruanda’nın Kigali’deki Belçika diplomatik misyonunun binalarını, mülklerini ve arşivlerini koruyacağı belirtildi. Daha önce Brüksel’in Kigali’yi KDC’nin doğusundaki çatışmalara destek vermekle suçlamasının ardından Ruanda, Belçika ile yardım işbirliğini durdurmuştu.