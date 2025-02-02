Rubio Panama’da Turuna Başladı

RUBİO’NUN PANAMA ZİYARETİ

Rubio’nun beş ülkeyi kapsayan turundaki ilk durağı, dün Panama oldu. ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamalarda “Panama bizim olacak” derken, Panama Devlet Başkanı José Raúl Mulino, Panama Kanalı’nın mülkiyeti konusunda ABD ile herhangi bir müzakere olmayacağını belirtti.

GÖÇ VE UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI

Rubio’nun ziyaretinin, bunun yerine göç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gibi ortak çıkarlara odaklanmasını umduğunu ifade etti. Ziyaret öncesinde, ABD’nin Panama Kanalı’na el koyma planına karşı protestolar gerçekleşti. Perşembe günü verdiği röportajda Rubio, Trump’ın Panama Kanalı’nın kontrolünü yeniden ele geçirme isteğinin, Latin Amerika’daki Çin faaliyetleri ve nüfuzuna dair artan endişelerden kaynaklanan meşru ulusal güvenlik çıkarları tarafından şekillendiğini iddia etmişti.

BEŞ ÜLKE TURU

Panama ziyaretinden sonra Rubio, El Salvador, Kosta Rika, Guatemala ve Dominik Cumhuriyeti’ne gidecek. Bu ziyaret, 100 yıldan fazla bir süre sonra yeni bir yönetimden bir dışişleri bakanının ilk yurtdışı gezisini Latin Amerika’ya yapması açısından dikkat çekici olacak.