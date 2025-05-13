Ruble, Dolar Karşısında Değer Kazanıyor

RUBLE DEĞER KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Rus rublesi, merkez bankasının döviz satışlarından aldığı desteği bir miktar kaybetmesine rağmen, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan barış görüşmelerinin ihtimalleri nedeniyle ABD doları karşısında hafif değer kazanıyor. Yapılan işlemler sonucu ruble, ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 0,5 artarak 80.60 seviyesine yükseldi. LSEG’nin verilerine göre, ruble bu yıl dolara karşı yüzde 40’ın üzerinde değer kazandı.

MERKEZ BANKASININ DÖVİZ İHTİYACI AZALIYOR

BCS aracılık analistleri, yaptıkları araştırma notunda, “Bugünden itibaren merkez bankasının arz ettiği döviz hacmi yaklaşık yüzde 40 oranında azalacak ve rubleyi destekleyen faktör zayıflayacak” ifadesini kullandı. Dolayısıyla, rubledeki bu değer kazanımı, uzun vadede devam etmeyebilir.

GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ ARTIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs’ta Türkiye’nin İstanbul kentinde Ukrayna ile doğrudan görüşme önerisinde bulundu. Bu öneri, görüşmelere katılabileceği söylenen ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğini aldı. Döviz net satışları rubleyi desteklerken, Maliye Bakanlığı’nın bütçe rezervleri için döviz alımını artıracağını açıklamasıyla birlikte döviz satışları günlük 10.49 milyar rubleden 6.55 milyar rubleye düştü.

ÇİN YUANI KARŞISINDA RUBLE DEĞER KAYBEDİYOR

Rusya Merkez Bankası’nın döviz müdahaleleri için kullandığı ve ülkede en çok işlem gören döviz olan Çin yuanına karşı ruble, Moskova Borsası’nda yuan karşısında yüzde 0.6 değer kaybederek 11.18 seviyesine geriledi. Bu durum, rubledeki dalgalanmaların önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir alacağı konusunda belirsizlikler yaratıyor.