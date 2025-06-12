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Ruhsatsız Silah Operasyonu Gerçekleştirildi

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ŞANLIURFA’DA RÜHSATSIZ SİLAH OPERASYONU

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulundurulduğu belirlenen adreslerde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar sırasında tespit edilen adreslerde geniş çaplı bir arama çalışması yapıldı.

GAZETELERE YANSIMAYAN BULGULAR

Ekipler, aramalar sonucunda samanlık, taşların altında, yatak ve bir elektrikli süpürgenin kovasında gizlenmiş 6 uzun namlulu piyade tüfeği, 15 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, 45 şarjör ve 1067 farklı çap ve ebatlarda mermi ele geçirdi. Jandarma, bu silahlar ve mühimmatlara el koydu. Operasyon kapsamında toplamda 19 kişi gözaltına alındı.

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