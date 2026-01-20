Rumen Radev Cumhurbaşkanlığı Görevinden İstifa Etti

Halka yaptığı konuşmada, 9 yıllık görev süresini değerlendiren Radev, bu süreçte toplamda 7 kez geçici hükümetlerin kurulduğunu hatırlattı. Rumen Radev, aynı dönemde Bulgaristan’ın Schengen alanına katılması ve avroya geçişi gibi Avrupa entegrasyonunu tamamladığını belirterek, bu iki başarının maalesef ülkeye huzur ve istikrar getirmediğini ifade etti. Son anayasal değişikliklerle birlikte oligarşinin yürütme organlarına nüfuz ettiğini belirten Radev, “Sonbahardaki halkın protestoları iktidarı düşürerek, mafyaya karşı bir görüş birliği oluşturdu.” değerlendirmesini yaptı.

Radev, Bulgaristan’daki vatandaşların siyasi hayal kırıklığını vurgulayarak, “Yeni bir toplumsal sözleşmeye muhtacız. Sonbahardaki protestolarda sokaklara dökülen gençlerimiz, artık Bulgaristan’ı terk etmek istemediklerini net şekilde ifade etti.” şeklinde görüş belirtti. Cumhurbaşkanlığı görevini güven içinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova’ya devredeceğini açıklayan Radev, “Yotova, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimine kadar onurlu bir cumhurbaşkanı olacaktır.” ifadesini kullandı.

Radev’in istifasının, Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmediği sürece hukuki geçerlilik kazanmayacağı bildirildi. Bu nedenle istifa, Mahkeme tarafından alınacak resmi bir kararla yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı Radev’in görevden ayrılmasının ardından anayasal düzenleme gereği Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, 22 Ocak 2027’ye kadar cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek. Bulgaristan’da daha önce bir cumhurbaşkanının görev süresi dolmadan istifa etmemiş olması, Radev’in kararını “ülkede tarihi bir gelişme” olarak nitelendiriyor.