Rümeysa Öztürk’ün Avukatları Nakil İstedi

RÜMEYSA ÖZTÜRK’ÜN VERMONT’A NAKLİ İÇİN HUKUKİ MÜCADELE

ABD’de, Filistin’e destek verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün avukatları, müvekkillerinin Vermont eyaletine naklinin geciktirilmemesi amacıyla temyiz mahkemesine başvuracaklarını duyurdu. Avukatların yaptığı yazılı açıklamada, Louisiana’daki gözaltı koşullarının Öztürk’ün sağlığına ciddi tehdit oluşturduğu ifade edildi. Öztürk’ün, kalabalık ve havalandırmasının yetersiz olduğu bir odada 23 kadınla birlikte tutulduğu belirtildi. Bu süreçte sık sık astım krizleri geçirdiği ve bu atakların giderek daha da ağırlaştığı vurgulandı.

GÖZALTINDAKİ SAĞLIK SORUNLARI VE KOŞULLAR

Açıklamada, Rümeysa Öztürk’ün astım krizlerinin önceden 5 ila 15 dakika sürdüğü, şu anda ise 45 dakikaya kadar uzandığı aktarıldı. Sürekli olarak hukuka aykırı bir şekilde ve sağlığı riske atılarak gözaltında tutulduğunun savunulduğu açıklamada, Öztürk’ün böcek ve kemirgen dışkılarına maruz kaldığı, neredeyse hiç temiz havaya çıkamadığı ve gerekli tıbbi müdahalelerin geciktiği ifade edildi. Ayrıca sağlık personelinin tutumunun ilgisiz olduğu da belirtildi.

MAHKEME KARARLARI VE HÜKÜMETİN YANITI

Massachusetts’teki bir federal yargıç, Rümeysa Öztürk’ün hukuki mücadelesinin Louisiana yerine Vermont’ta sürmesi gerektiğine hükmetti. Vermont’taki bir başka yargıç da, Öztürk’ün 1 Mayıs’a kadar Vermont’taki bir tesise naklini emretti. Ancak ABD hükümeti, 24 Nisan’da bu karara itiraz etti.

GÖZALTINA ALMA SÜRECİ

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftar yapmak üzere arkadaşlarıyla çıktığı esnada yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alındı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini duyurdu. Rubio, “Hamas destekçisi” olarak tanımladığı 300’den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtti. Öztürk’ün gözaltına alınmasına karşı bir durdurma kararı veren federal yargıç Denise Casper, öğrenci Öztürk’ün sınır dışı edilmesine engel oldu. Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk’ün tutuklanmasının “okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini” ve okul güvenliği konusunda endişe duyduklarını ifade etti.