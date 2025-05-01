Rümeysa Öztürk’ün Duruşması 20 Mayıs 2025’e Ertelendi

Türkiye’nin Houston Başkonsolosu Ahmet Akıntı’nın Açıklamaları

Türkiye’nin Houston Başkonsolosu Ahmet Akıntı, ABD’de Filistin’e destek verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün durumu hakkında bilgi verdi. Boston’daki Tufts Üniversitesinde doktora yapan Rümeysa Öztürk, 25 Mart’ta Massachusetts eyaletinin Boston kentinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) çalışanları tarafından gözaltına alındı. Akıntı, Öztürk’ün Louisiana’daki bir gözaltı merkezine götürüldüğünü hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Rümeysa Öztürk’ün, Louisiana’ya getirilmesini takip eden dönemde ben, Houston Başkonsolosu olarak Rümeysa Öztürk ile birkaç kez telefonla ve yüz yüze görüşerek devletimizin yanında olduğumuzu belirttim.”

Duruşmanın Ertelenmesi Hakkında

Akıntı, Öztürk’ün göçmenlik durumu ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından iptal edilen F1 öğrenci vizesi ile ilgili ilk duruşmasının 16 Nisan’da Louisiana’daki Göçmenlik Mahkemesinde yapıldığını belirtti. Duruşmaya Öztürk’ün avukatlarıyla katıldığını söyleyen Akıntı, Öztürk’ün kefaletle serbest bırakılma talebinin duruşmada kabul edilmediğini ifade etti. “Hakim, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Rümeysa Öztürk’ün F1 öğrenci vizesinin iptali ile ilgili kararının hukuka uygun olup olmadığını inceleme yetkisine sahip olduğuna dair bir sonraki duruşmanın 1 Mayıs 2025’te yapılmasına karar vermişti. Ancak bu duruşma 20 Mayıs 2025 tarihine ertelendi.” şeklinde konuştu.

Ayrı Davanın Devam Ediyor Olması

Akıntı, Öztürk’ün gözaltına alınmasına karşı yapılmış başvuruya ilişkin ayrı bir davanın Vermont Bölge Mahkemesinde sürdüğüne de dikkat çekti. “Vermont Bölge Mahkemesi, Rümeysa Öztürk’ün 1 Mayıs 2025 tarihine kadar Vermont’a nakledilmesini emretmişse de ABD hükümeti bu kararı temyize götürdü. Bu nedenle vatandaşımızın Vermont’a nakil süreci bu aşamada durdu. Süreç Boston Başkonsolosluğumuz tarafından takip ediliyor.” diye ekledi.

Konsolosluk Hizmetleri Hakkında Bilgi

Rümeysa Öztürk ile ilgili dava süreçlerinin Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği ve diğer Türk yetkilileri tarafından takip edildiğini vurgulayan Akıntı, “Kendisiyle, ailesiyle ve avukatlarıyla sürekli temas halindeyiz. Vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her türlü konsolosluk hizmetini sağlıyoruz.” dedi.

Öztürk’ün Gözaltına Alınma Süreci

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora yapan Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftara giderken, yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alındı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu. Rubio, “Hamas destekçisi” ve İsrail karşıtı olarak nitelendirdiği 300’den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini bildirdi. Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı bir federal yargıç durdurma kararı almıştı. Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, Öztürk’ün yargılmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu ifade etti ve kararında, Öztürk’ün gözaltına alındığı esnada ICE görevlileri tarafından Vermont’ta tutulduğunu belirtti.