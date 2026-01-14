Rus Avtovaz Satışları 2025’te Yüzde 26 Düştü

Ukrayna ile süregelen çatışmalarına rağmen, Rusya ekonomik faaliyetlerini sürdürme çabasını devam ettiriyor. Avtovaz’ın Satış ve Pazarlama Müdür Yardımcısı Dmitriy Kostromin, şirketin 2025 yılı performansı ile ilgili Moskova’da basın mensuplarına bilgi verdi. Kostromin, “Lada” marka otomobillerin Rusya’daki yeni binek ve hafif ticari araç pazarındaki payının geçen yıl yüzde 24 olduğunu belirterek, bu oranı bu yıl yüzde 25’e ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

TOPLAM SATIŞ RAKAMLARI

Kostromin, şirketin toplam satışlarının 2025’te yüzde 26 oranında gerilediğini aktararak, “Toplam satışlarımız 338 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, devlet sözleşmelerini de kapsıyor.” dedi.

İHRACATTAKI YÜKSELİŞ

Kostromin, şirketin ihracatının bu süreçte yüzde 31 artarak 23 bine ulaştığını duyurdu. Rusya’daki otomobil satışlarının durma noktasına gelmesi, Çinli şirketlerin ülkeye ihracat yapması ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girdi.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Yeni otomobil satışlarında, Rusya Merkez Bankası’nın uyguladığı sıkı para politikasının etkisiyle geçen yılın ikinci yarısından itibaren düşüş gözlemlenirken, bu yılın ikinci yarısında bir toparlanma yaşanması bekleniyor.