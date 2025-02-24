Rus Bakan Lavrov Türkiye’de Barış Görüşmesi için

ANKARA RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV’U AĞIRLIYOR

Ankara bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u misafir ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi. Ortak basın toplantısında Fidan, “Savaş farklı coğrafyaları olumsuz etkiliyor. Kalıcı bir çözüme kavuşturulmalı. İlk günden bu yana diplomasi ile çözümü destekledik. Savaşın 4. yılına girerken ABD tarafından başlatılan barış girişimi mevcut. Bu, bizim politikamızla örtüşüyor. ABD’nin Rusya-Ukrayna için yeni girişimine sonuç odaklı bir yaklaşım olarak büyük önem atfetmekteyiz. Barış görüşmeleri için ev sahibi olabiliriz. Türkiye barışa katkıda bulunacak her türlü adımı atmaya kararlıdır. Güvenlik garantileri yakından takip ettiğimiz bir konu. Prensip itibariyle Türkiye barışa katkıya hazırdır. Rusya’yla Suriye’deki ayrılıkçı hareketlerin önünün kesilmesi konusunda benzer görüşteyiz. Görüşmemizde Suriye’deki durumu da ele aldık. Terör örgütlerinin Suriye’de yuvalanmasına müsamaha gösteremeyiz. Türkiye’nin güvenlik kaygılarına herkesin saygı göstermesini bekliyoruz.” dedi.

LAVROV’DAN TÜRK AKIMI VE ULUSLARARASI GERİLİMLER AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Uluslararası gerilimlere rağmen Türkiye ile sürekli temas halindeyiz. Türk Akımı’nın güvenliğini görüştük. Kiev rejimi tarafından zaman zaman terörist saldırı gerçekleştirilerek bu boru hatları devre dışı bırakılmaya çalışılıyor. Bu savaşın ortaya çıkmasındaki ilk sebepler ortadan kaldırılmadan savaşın bitmesi mümkün değil. ABD’yle Riyad’daki görüşmelerde farklı görüşler ortaya çıktı. ABD’li ortaklarımızla görüşmelerimize devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. Lavrov, Ukrayna’nın NATO’ya alınmaya çalışılmasının savaşın başlamasındaki önemli sebeplerden biri olduğunu belirtti. “Ukrayna’nın NATO’ya girmemesi çok önemli. Nazi rejimi 2019’da bazı kanunlar kabul etti. Bu, Rus dilinin yasaklanmasını öngörüyordu. Basında ve kültürle ilgili her yerde Rusça’nın kullanılmasını yasakladı. Yüzyıllık Rus varlığını yok etmeye çalıştılar. Bu Nazi darbesi sonucunda Kırım kendi kararını verdi. Oradaki vatandaşlar Ukrayna rejimi altında yaşamak istemediler.” diyerek ekledi. Lavrov, “Biden yönetimi Ukrayna’ya inanılmaz para harcadı. Askeri harekat, müzakerelerde bizi tatmin eden bir sonuç ortaya çıktığında durabilir.” ifadesini kullandı.